2019-09-08T01:05:11+03:00
Спорт

Дастин Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Американский боец не смог сдержать своих эмоций [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Порье сделал всё для победы, но Хабиб оказался ему не по зубамПорье сделал всё для победы, но Хабиб оказался ему не по зубамФото: REUTERS
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Американец Дастин Порье заплакал во время послематчегого интервью после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен не смог сдержать эмоции — «бриллиант» шёл к схватке за пояс всю жизнь, но в решающий момент оказался беспомощен против феноменальной борьбы дагестанца.

— Я в лучшей форме, я столько работал над этим боем. Я был полностью готов, физически и морально. Но соперник оказался лучше меня. Теперь я хочу просто уехать отсюда и отдохнуть. Побыть со своей семьёй, — сказал Порье.

Расписываясь в собственной беспомощности, Дастин всё больше понимал, что потерял главный шанс своей жизни. И потерял не по своей вине — он сделал всё возможное, чтобы противостоять Нурмагомедову. Но его блестящей физической подготовки просто не могло хватить для победы над неостановимым дагестанцем. В этот момент по щекам американца побежали слёзы.

Дастин Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова.Американец сделал всё возможное, но не смог использовать шанс завладеть чемпионским поясом

ИСТОЧНИК KP.RU

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