Появилось полное видео боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-08T09:21:56+03:00

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На сайте Первого канала появилось полное видео боя между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Дагестанец победил своего соперника в третьем ударе, взяв его на удушающий.

Но до этого выигрыш Нурмагомедова не казался таким очевидным. Во втором раунде Порье провел неплохую серию ударов, заставив россиянина долго пятиться назад. Правда, в первом раунде дагестанец хорошо поборолся с американцем.

Поговаривают, что победителя этой пары ожидает Тони Фергюсон. По мнению любителей MMA, это один из немногих спортсменов, которые могут дать фору Нурмагомедову.

Полное видео боя между Нурмагомедовым и Порье.Источник: Первый Канал

ИСТОЧНИК KP.RU