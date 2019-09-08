Появилось полное видео боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье
На сайте Первого канала появилось полное видео боя между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Дагестанец победил своего соперника в третьем ударе, взяв его на удушающий.
Но до этого выигрыш Нурмагомедова не казался таким очевидным. Во втором раунде Порье провел неплохую серию ударов, заставив россиянина долго пятиться назад. Правда, в первом раунде дагестанец хорошо поборолся с американцем.
Поговаривают, что победителя этой пары ожидает Тони Фергюсон. По мнению любителей MMA, это один из немногих спортсменов, которые могут дать фору Нурмагомедову.
Полное видео боя между Нурмагомедовым и Порье.Источник: Первый Канал
ИСТОЧНИК KP.RU