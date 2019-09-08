2019-09-08T19:42:03+03:00
Общество

Выборы губернатора Ставропольского края: информация на 18 часов

Проголосовало 55 процентов населения региона
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье продолжают выбирать губернатора. По данным на шесть вечера, выбрать своего кандидата успели 55,18 процентов населения края. В это же время пять лет назад проголосовало только 38 процентов местных жителей. Об этом сообщает председатель избиркома региона Евгений Демьянов.

Как он уверяет, самая высокая явка наблюдается в Александровском районе (73,21 процентов), а самая низкая - в Георгиевском районе (28,15 процентов).

Напомним, в Ставропольском крае проходят выборы губернатора. Среди кандидатов пятеро: Владимир Владимиров от "Единой России", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.

К трем дня 41 процент населения региона проголосовал. Это в полтора раз больше, чем на прошлых выборах главы к тому часу.

Представителям избиркома пришлось отреагировать на два заявления о нарушениях на избирательных участках. В итоге каких-либо ошибок найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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