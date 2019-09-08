2019-09-08T23:34:44+03:00
Общество

Выборы губернатора Ставропольского края: Владимиров лидирует

Появились первые результаты выборов губернатора Ставропольского края 2019 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кандидат от "Единой России" Владимир Владимиров лидирует после обработки 0,86 процентов протоколов. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал избирком Ставрополья.

Согласно данным с сайта, у Владимирова 83,55 процентов голосов. Виктор Соболев набрал 9,64 процента, Геннадий Ефимов - 2,56 процентов. Четвертым и пятым стали Александр Кузьмин (1,55 процентов) и Николай Кряжев (1,52 процентов) соответственно.

Напомним, жители Ставрополья могли проголосовать за пятерых кандидатов: Владимира Владимирова от "Единой России", Геннадия Ефимова от ЛДПР, Николая Кряжева от КПСС, Александра Кузьмина от "Справедливой России" и Виктора Соболева от КПРФ.

Для того, чтобы как можно больше людей успели проголосовать, по краю открыли 1,2 тысяч участков. И это сработало: уже к шести вечера процент отдавших свой голос людей перевалил за отметку в 55 процентов

Ранее стало известно о двух случаев, когда в избирком сообщали о нарушениях. Однако представители комиссии ничего не нашли. К концу выборов появилась информация о том, что в Иноземцево была попытка вбросить бюллетени. Но камеры этого не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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