Новым губернатором Ставропольского края 2019 стал Владимир Владимиров

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-09T12:34:24+03:00

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Окончательные итоги единого дня голосования 8 сентября 2019 года подведут совсем скоро, но уже сейчас понятно, что в выборах губернатора Ставропольского края победил Владимир Владимиров. Глава региона набрал больше миллиона голосов (79,65 процентов), передает пресс-служба избиркома Ставрополья предварительные итоги выборов.

Ближайшие конкуренты Владимирова - Виктор Соболев и Геннадий Ефимов - взяли 9,29 и 3,97 процентов соответственно. Николай Кряжев набрал 2,83 процента, а Александр Кузьмин - 2,57 процента.

Самыми активными оказались жители Кисловодска (около 89 процентов), а самыми пассивными - жители Георгиевска и Лермонтова.

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Сотрудниками избиркома в целом было обработано 17 обращений. Ни одна жалоба, которая поступила в комиссию, не может повлиять на итоги голосования. Кроме этого, в избирком звонили 210 раз, все абоненты уточняли вопросы технического плана.

Напомним, выборы губернатора Ставропольского края прошли при большой явке избирателей. Так, избирком Ставрополья сообщал о том, что к шести вечера проголосовало больше 55 процентов населения региона. На прошлых выборах 2014 года в это же время сделали свой выбор только 38 процентов избирателей.

Отметим, что во время голосования в избирком приходило несколько жалоб. Все они были рассмотрены, в ходе проверки нарушения не подтвердились. Кроме этого, ближе к концу выборов стало известно о вбросе голосов на участке в Иноземцево. Но и эта информация не подтвердилась.

Чего вы ждете от нового губернатора? Что нужно улучшить в Ставропольском крае? Обсудим это сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ, а также на нашем сайте). Начало в 18 часов. Звоните в прямой эфир и высказывайте свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU