Экс-директор издательства «Ставрополье» подозревается в крупном мошенничестве
Имущество разоришвегося издательства он продал, а деньги присвоил
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По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит бывший исполнительный директор госиздательства АО «ИПФ «Ставрополье».
В 2013 году подозреваемый продал оборудование фирмы, а деньги в кассу не положил. Ущерб превысил миллион рублей. пишет Newstracker со ссылкой на данные полиции. Издание приводит имя подозреваемого - Геннадий Восканян. Мужчина сейчас работает начальником отдела в Ставропольском институте кооперации – филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Восканян находится под подпиской о невыезде. А ИПФ «Ставрополье» сейчас на стадии банкротства.
ИСТОЧНИК KP.RU