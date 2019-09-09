Ставрополь через 15 лет: жителей просят заглянуть в будущее

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-09T11:11:54+03:00

Стратегию развития города до 2035 года начали готовить

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В Ставрополе готовят проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Каждый может предложить свою идею по развитию краевой столицы на ближайшие 15 лет в рубрике #ИДЕИ2035 на официальном сайте администрации.

Лидируют три темы: благоустройство, общественный транспорт и образование и молодежная политика.

В мэрии обещают, что будет учтено мнение каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU