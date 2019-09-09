Самый популярный сайт в мире архитектуры восхищен ДК в Железноводске
Модернистская архитектура и полы из кубинского мрамора оказались достойны издания с мировым именем
Фото: https://www.archdaily.com (Макс Авдеев)
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Заметку о Дворце культуры в Железноводске опубликовали на самом посещаемом сайте по архитектуре ArchDaily вместе с красочными фотографиями.
В ней рассказывается история здания и его предназначение, описывается стиль и подчеркивается, что исторический облик заложенный авторами проекта, был сохранен: «Треугольные окна в крыше были воссозданы во время реставрации, позволяя естественному свету свободно проникать в зону атриума».
ИСТОЧНИК KP.RU