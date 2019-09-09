Планировал теракт на Ставрополье: несостоявшийся террорист получил 11 лет колонии
Он присягнул лидеру запрещенной в стране террористической организации
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Осужден несостоявшийся террорист Саид Маматханов, планировавший теракт на Ставрополье. О планах, после присяге осужденного лидеру запрещенной в России организации, узнали сотрудники ФСБ. Они и возбудили уголовное дело. А 3 сентября Северо-Кавказский военный окружной суд вынес мужчине приговор: 11 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU