2019-09-09T13:01:44+03:00
Происшествия

Планировал теракт на Ставрополье: несостоявшийся террорист получил 11 лет колонии

Он присягнул лидеру запрещенной в стране террористической организации
Полина ШАПОШНИКОВА
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Осужден несостоявшийся террорист Саид Маматханов, планировавший теракт на Ставрополье. О планах, после присяге осужденного лидеру запрещенной в России организации, узнали сотрудники ФСБ. Они и возбудили уголовное дело. А 3 сентября Северо-Кавказский военный окружной суд вынес мужчине приговор: 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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