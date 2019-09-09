Ставропольская воровка пошила для кражи шоколада специальное исподнее

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-09T16:39:55+03:00

В Крыму 36-летняя женщина «унесла в подоле» 12 плиток шоколада, 6 пачек сливочного масла, коньяк и водку

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В Крыму поймали 36-летнюю воровку из Ставропольского края, которая хитрым способом пыталась унести неоплаченный товар.

Правоохранители выехали на сигнал тревоги из магазина, изучили камеры видеонаблюдения, на которых увидели, как женщина прятала товар себе под юбку. Под одеждой у воровки оказалось специально пошитое нижнее белье.

Из магазина она пыталась похитить 12 плиток шоколада, 6 пачек сливочного масла, две упаковки копченой и вареной колбасы, кусок свиного сала, охлажденное мясо птицы, бутылку коньяка и водки. Ущерб превысил 4 тысячи рублей, сообщили в Крымском информационном агентстве со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU