Дагестанская колдунья «заговорила» брошенную мать до поджога дома со своей бабушкой

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-09T18:14:29+03:00

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В Дагестане много "талантливых" ведьм, которые помогают приворожить парня какой-нибудь красавице. Колдунья из этой истории за 2,5 миллиона помогала женщине вернуть мужа. А вместе скидочной карты выдала - "заговоренную" спичку.

У 30-летней женщины ушел из семьи муж, по которому она страшно убивалась. Ей предложили сходить к ворожее, чтобы та помогла вернуть мужчину. Идея женщине понравилась, но она сомневалась: все-таки мать четырех малолетних детей.

Но это же подталкивало женщину к попытке воссоединиться. В итоге, решившись окончательно, брошенная жена встретилась с гадалкой. Узнав о цене услуги, женщина поняла, что самой ей не справиться. Тогда она вспомнила, что под матрасом ее 87-летней бабушки лежит крупная сумма, и рассказала об этом ворожее. Та предложила тайком вытаскивать деньги.

Через несколько походов женщине удалось выкрасть какую-то сумму, но этого оказалось мало: хватало только на единичные сеансы, а «черная магия» - дело длительное. Тем более, когда-то же пропажу заметят, улики будут указывать на женщину. Тогда ворожея предложила одним делом все проблемы решить — просто устроить пожар.

Для этого она дала ей «заговоренные" спички, «которые спалят все следы», нож, чтобы отжать окно, и поручила купить бензин. Гадалка понимала, что если правда вскроется, то ей тоже несдобровать. Поэтому «заговоренную» спичку отдала бесплатно.

Допрос колдуньи и ее клиентки, которая подожгла комнату бабушки.

Пожаром в саду женщина выманила бабушку из комнаты. В это время она отжала окно, достала больше двух миллионов рублей из-под матраса и скрылась бесследно. Почти.

Огонь серьезно повредил спальню бабушки. Кроме этого, 52-летний дядя девушки, которому и принадлежали деньги, не нашел тайник, когда осматривал чуть не сгоревшую комнату.

Обман родственницы раскрылся почти сразу, потому что мужчина заметил «неизвестного человека» в момент пожара. Он заподозрил, что злоумышленник наверняка живет где-то недалеко, потому что ему удалось быстро скрыться. Когда же выяснилось, что у 30-летней многодетной матери появилось много денег, которые та тратит на гадалку - все встало на свои места.

- Обе злоумышленницы задержаны в порядке 91 статьи УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой части 158 статьи УК РФ, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU