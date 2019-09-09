Два человека попали под грузовой состав в Кабардино-Балкарии
В Майском районе Кабардино-Балкарии двое мужчин попали под грузовой состав. К счастью, они остались живы, но без серьёзных травм не обошлось.
— Около 22.00 мск в воскресенье в дежурную часть Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что на железнодорожной станции Котляревская грузовым поездом травмированы два человека. Выехавшие на место специалисты установили, что потерпевшие — 33-летние жители города Майский.
Предварительно полицейские считают, что причиной ЧП стало пренебрежение мужчин к правилам безопасности. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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