Два человека попали под грузовой состав в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-09T21:01:15+03:00

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В Майском районе Кабардино-Балкарии двое мужчин попали под грузовой состав. К счастью, они остались живы, но без серьёзных травм не обошлось.

— Около 22.00 мск в воскресенье в дежурную часть Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что на железнодорожной станции Котляревская грузовым поездом травмированы два человека. Выехавшие на место специалисты установили, что потерпевшие — 33-летние жители города Майский.

Предварительно полицейские считают, что причиной ЧП стало пренебрежение мужчин к правилам безопасности. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU