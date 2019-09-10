Ставрополец без прав уничтожил «Приору», врезавшись в столб
Он слишком сильно гнал по ночной трассе
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В Грачевском районе ночью 10 сентября водитель без прав въехал в столб. 26-летний водитель «Лады Приоры» ехал на высокой скорости, из-за чего потерял контроль над управлением и съехал с дороги, где наткнулся на бетонную электроопору. Молодой человек был госпитализирован с сочетанной травмой головы. Выяснилось, что его недавно лишили прав за нетрезвое вождение. Автомобиль восстановлению не подлежит, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU