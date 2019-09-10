"Пришел сделать документы": честный ставрополец покорил продюсеров "Дом-2"

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-10T11:07:39+03:00

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На известный телепроект "Дом-2" пришел парень из ставропольского города Георгиевск.

Представился юноша Серафимом Человековым. Вырос в семье из 9 человек, застал уход отца и смерть отчима. С 17 лет, рассказывает Серафим, живет один и работает у хорошего знакомого, продавая авто. На проект, признается, пришел искать любовь, но не только. Своим искренним заявлением о преследуемых на проекте целях ставрополец покорил продюсеров, и рассмешил участников шоу:

- На проект изначально пришел сделать документы, которых не было 5 лет. Я потерял паспорт, - уверенно проговорил юноша.

Ставрополец пошел на проект "Дом-2".

После неудачных отношений Серафим разочаровался в любви, но на площадку "Дом-2" пришел к красотке Ане Брянской. Он видит в ней харизматичную стерву, которую искал много лет. Не исключает замужество с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU