В битве аэростатов на Ставрополье лидирует шар 81-летнего пилота

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-10T12:03:10+03:00

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Лидером фестиваля «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России» в Железноводске стала команда из Долгопрудного, шаром которой управляет 81-летний пилот Михаил Найдорф. Но точно узнать, станет ли аэростат «Профессор Данилов» победителем соревнований, можно будет 14 сентября.

В небе соревнуются 15 аэростатов из Краснодара, Москвы, Курска и других городов страны. По вечерам команды участвуют в шоу «Ночное свечение». А днем спортивная борьба включает в себя исполнение ряда упражнений и стрельбы из лазерного оружия.

Награждение победителей перстнем воздухоплавателя из белого золота назначено на 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU