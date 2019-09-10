Разработаны символы Дня Ставрополя и края

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-10T15:23:56+03:00

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В Ставрополе определились со слоганами и эмблемами дня города и края, сообщает «Ставропольская правда». Яркими плакатами с надписями «Ставрополье рулит» и «Ставрополье - край золотых сердец» украсят остановки и другие городские объекты.

Кстати, 21 сентября в Ставрополе выступит Владимир Пресняков, Юлиана Караулова, Елена Катина из группы t.A.T.u.

ИСТОЧНИК KP.RU