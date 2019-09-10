2019-09-10T15:23:56+03:00
Общество

Разработаны символы Дня Ставрополя и края

Яркие эмблемы скоро украсят все значимые объекты
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Ставрополе определились со слоганами и эмблемами дня города и края, сообщает «Ставропольская правда». Яркими плакатами с надписями «Ставрополье рулит» и «Ставрополье - край золотых сердец» украсят остановки и другие городские объекты.

Кстати, 21 сентября в Ставрополе выступит Владимир Пресняков, Юлиана Караулова, Елена Катина из группы t.A.T.u.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей и гостей Ессентуков приглашают на выставку-форум «Благословенный Кавказ»
На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам
Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского
В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс
Тимати лишился своей бургерной в Грозном
Мясоперерабатывающий завод за 4,5 млрд рублей строят на Ставрополье
Кто выступит в Пятигорске на день города
Девочка упала с достопримечательности Ставрополя
На Ставрополье сгорели люди
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Знаменитый хоккеист принимает спа-процедуры в Железноводске
Трое обокрали водонасосную станцию на Ставрополье
В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным
Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев
В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре
Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов