2019-09-10T16:44:51+03:00
Общество

Тимати лишился своей бургерной в Грозном

Это был первый ресторан Black Star Burger за пределами Москвы
Антон ШАПОВАЛОВ
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На открытии бургерной в Грозном был Рамзан КадыровНа открытии бургерной в Грозном был Рамзан КадыровФото: СОЦСЕТИ
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Известный репер, а ныне - предприниматель Тимати потерял власть над своим рестораном Black Star Burger в Грозном. Как оказалось, с самого основания в 2017 году Тимур Юнусов владел только половиной предприятия. Другой частью обладала компания "Грозный-Сити".

С весны этого года всем заведением "Бургер Грозный" (так называет оно по документам) владеет Мовсади Альвиев, имеющий 20 процентов акций "Грозного-Сити". Совладельцем компании является Ахмед Айдамиров (80 процентов). Мужчины считаются крупнейшими предпринимателями в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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