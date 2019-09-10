Тимати лишился своей бургерной в Грозном
Это был первый ресторан Black Star Burger за пределами Москвы
На открытии бургерной в Грозном был Рамзан КадыровФото: СОЦСЕТИ
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Известный репер, а ныне - предприниматель Тимати потерял власть над своим рестораном Black Star Burger в Грозном. Как оказалось, с самого основания в 2017 году Тимур Юнусов владел только половиной предприятия. Другой частью обладала компания "Грозный-Сити".
С весны этого года всем заведением "Бургер Грозный" (так называет оно по документам) владеет Мовсади Альвиев, имеющий 20 процентов акций "Грозного-Сити". Совладельцем компании является Ахмед Айдамиров (80 процентов). Мужчины считаются крупнейшими предпринимателями в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU