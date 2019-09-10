Внук классика ушел с должности министра культуры Ингушетии
Это 20 увольнение чиновника в республике
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Министр культуры и архивного дела Ингушетии Микаэл Базоркин подал заявление об увольнении. Но документ еще не подписали, сообщали в самом ведомстве.
Отметим, Микаэл - внук ингушского классика Идриса Базоркина. Свою должность он занял в сентябре прошлого года, а до этого работал в Русском государственном музыкально-драматическом театре республики.
С момента назначения на пост главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова со своих мест ушло около 20 чиновников. 8 сентября Калиматов стал полноценным руководителем региона.
ИСТОЧНИК KP.RU