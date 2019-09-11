Ставропольские бизнесмены пожаловались на притеснение в Генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-11T09:34:46+03:00

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Ставропольские предприниматели жалуются на незаконное давление. Справедливость они намерены восстанавливать через Генпрокуратуру. Уполномоченный по правам предпринимателей в крае Кирилл Кузьмин пояснил, что несколько бизнесменов столкнулись с незаконным уголовным преследованием и административным давлением. Они рассчитывают на защиту своих прав.

12 сентября пройдет встреча представителей бизнес-сообщества с замначальника Генпрокуратуры РФ в СКФО Александром Поповым.

ИСТОЧНИК KP.RU