Ставропольские бизнесмены пожаловались на притеснение в Генпрокуратуру
Уголовные дела и судебные разбирательства не дают им работать
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Ставропольские предприниматели жалуются на незаконное давление. Справедливость они намерены восстанавливать через Генпрокуратуру. Уполномоченный по правам предпринимателей в крае Кирилл Кузьмин пояснил, что несколько бизнесменов столкнулись с незаконным уголовным преследованием и административным давлением. Они рассчитывают на защиту своих прав.
12 сентября пройдет встреча представителей бизнес-сообщества с замначальника Генпрокуратуры РФ в СКФО Александром Поповым.
ИСТОЧНИК KP.RU