На дорогущий телефон ставропольской продавщицы покусился постоянный клиент

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-11T10:53:52+03:00

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В Минераловодском округе сотрудница магазина пожаловалась в полицию на постоянного клиента, который одолжил у нее телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 57 тыс рублей. 38-летнего местного жителя доставили в отделение полиции, где он во всем признался. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Телефон возвращен владелице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU