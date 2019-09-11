2019-09-11T17:32:34+03:00
Общество

Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья

Счастливая коробка конфет подарила счастье девушке из Железноводска
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба администрации ЖелезноводскаФото: пресс-служба администрации Железноводска
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Любовь к сладкому довела железноводчанку до Парижа. Девушка купила коробку шоколадных конфет. На упаковке говорилось о розыгрыше путевки. И кто бы мог предположить, что удача улыбнется именно Екатерине Жванко. Женщина с детьми отправилась в парижский Диснейленд.

Семья побывала также на предприятии, где их научили готовить шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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