Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-11T17:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Любовь к сладкому довела железноводчанку до Парижа. Девушка купила коробку шоколадных конфет. На упаковке говорилось о розыгрыше путевки. И кто бы мог предположить, что удача улыбнется именно Екатерине Жванко. Женщина с детьми отправилась в парижский Диснейленд.

Семья побывала также на предприятии, где их научили готовить шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU