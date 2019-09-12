Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-12T10:11:32+03:00

Он переходил дорогу по темноте без светоотражающих элементов

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Пешехода сбил грузовик в Георгиевском районе в половине девятого 11 сентября. Водитель «Вольво» не успел вовремя заметить пешехода, который ночью переходил дорогу без светоотражающих элементов. Личность погибшего устанавливается. Грузовиком управлял 57-летний житель Кемеровской области. Устанавливаются обстоятельства аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU