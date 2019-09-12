Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье
Он переходил дорогу по темноте без светоотражающих элементов
Изменить размер текста:
Пешехода сбил грузовик в Георгиевском районе в половине девятого 11 сентября. Водитель «Вольво» не успел вовремя заметить пешехода, который ночью переходил дорогу без светоотражающих элементов. Личность погибшего устанавливается. Грузовиком управлял 57-летний житель Кемеровской области. Устанавливаются обстоятельства аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU