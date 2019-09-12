Виталий Мутко прибыл в Кисловодск

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-12T10:33:03+03:00

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На Ставрополье прибыл зампред правительства РФ Виталий Мутко. Он провел совещание по развитию Кисловодска до 2030 года и посмотрел, что уже было выполнено. Глава региона Владимир Владимиров рассказал о готовящейся реконструкции проспекта Ленина, о создании еще одного пешеходного бульвара на проспекте Дзержинского.

Вице-премьер обратил внимание на единую концепцию при выполнении работ, разработкой которой займутся опытные архитекторы.

Мутко побывал на участке федеральной трассы А-157 "Кавказ". К 2021 году участок Минводы – Кисловодск расширят до 4 полос, это позволит увеличить пропускную способность в 2,5 раза.

Побывал гость и на новом выставочном центре "Минводы ЭКСПО", который будет полностью завершен к 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU