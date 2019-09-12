Угрожали отвезти на кошару: ставропольцы выбивали деньги у знакомого

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-12T12:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске два молодых человека обвиняются в вымогательстве . В мае 20-летний и 18-летний фигуранты дела запугивали 19-летнего знакомого ради 4 тысяч рублей. Парни грозились отвезти потерпевшего на кошару и ударили его по голове и телу. Молодой человек сбежал и обратился к правоохранителям. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU