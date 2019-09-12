Владимир Путин прилетел в Дагестан

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-12T13:26:59+03:00

Президент поедет в Ботлих, где почтит память жертв событий 1999 года

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Президент России Владимир Путин прилетел в Махачкалу. Сообщается, что в столице республике глава страны долго не задержится - прямиком из аэропорта он поедет в село Ботлих.

Как утверждают источники, Владимир Путин почтит память выходцев из Ботлихского района, которые погибли в сражениях во время Великой Отечественной войны, афганской компании или в боевых действиях, развернувшихся в августе-сентябре 1999 года. Эти мероприятия пройдут у местного Мемориала памяти.

Кроме этого, в программе у президента есть задача пообщаться с ополченцами и жителями села.

События 1999 года в Дагестане связаны с вторжением террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в Цумадинский, Новолакский и Ботлихский районы республики. Первыми банды встретили местные жители. В общей сложности в этих боевых столкновениях погибли 226 военных, 53 сотрудников полиции, 25 ополченцев и 108 мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU