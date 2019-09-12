35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-12T16:00:54+03:00

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Накануне сообщалось о том, что ставропольские предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру на притеснения. 12 сентября на организованную по этому поводу встречу с замначальника Генпрокуратуры РФ в СКФО Александром Поповым записалось 35 человек. Это те, кто не смог добиться справедливости через другие надзорные ведомства.

Многие обращения касались незаконных уголовных и административных дел, которые стали орудием по устранению конкурентов в суровом мире бизнеса. Одного из обратившихся преследуют по уголовному делу о мошенничестве больше 6 лет. При этом потерпевшего нет, но дело оказалось в суде.

И поистине вопиющее нарушение происходит в храме Арзгира.

Священник незаконно организовал бизнес по торговле гробами прямо в церкви. По словам заявителя, продажи не оформляются, налоги не платятся, все маскируется под пожертвования. А сам храм вообще построен незаконно на земле, выделенной под стадион. Обращения в ФНС не принесли результата.

По результатам приема по поручению заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе прокуратурой края будут проверены доводы обращений и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU