На Ставрополье переобучат правительство
О новом проекте рассказал глава региона на конференции в ТАСС
Изменить размер текста:
Вновь избранный на пост губернатора Ставрополья Владимир Владимиров провел пресс-конференцию в ТАСС. Он стал первым, кто встретился с журналистами российских СМИ в Москве после своего избрания.
На конференции говорили о будущем края на 5 ближайших лет. Владимиров сообщил, что в крае будет реализован новый проект - «Бережливое правительство».
Сотрудников ждет переподготовка и повышение квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU