2019-09-12T16:34:59+03:00
Политика

На Ставрополье переобучат правительство

О новом проекте рассказал глава региона на конференции в ТАСС
Полина ШАПОШНИКОВА
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Вновь избранный на пост губернатора Ставрополья Владимир Владимиров провел пресс-конференцию в ТАСС. Он стал первым, кто встретился с журналистами российских СМИ в Москве после своего избрания.

На конференции говорили о будущем края на 5 ближайших лет. Владимиров сообщил, что в крае будет реализован новый проект - «Бережливое правительство».

Сотрудников ждет переподготовка и повышение квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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