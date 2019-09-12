На Ставрополье мошенники прикрываются Пенсионным фондом
На почту жителей края начали приходить убедительные письма
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Компенсационными выплатами от Пенсионного фонда мошенники заманивают ставропольцев. На почту приходит письмо от имени ПФР со ссылкой, ведущей на сайт под названием «Объединенный компенсационный фонд».
После заполнения формы заявки с указанием персональных данных, предлагается оплатить копеечную пошлину. Затем якобы должны прийти деньги на карту. Есть вероятность не найти на счету не только тех самых выплат, но и собственных сбережений.
По заявлению Отделения ПФР по СК, Пенсионный фонд не имеет к данным действиям никакого отношения, пишет «Ставропольская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU