2019-09-12T17:42:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье мошенники прикрываются Пенсионным фондом

На почту жителей края начали приходить убедительные письма
Полина ШАПОШНИКОВА
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Компенсационными выплатами от Пенсионного фонда мошенники заманивают ставропольцев. На почту приходит письмо от имени ПФР со ссылкой, ведущей на сайт под названием «Объединенный компенсационный фонд».

После заполнения формы заявки с указанием персональных данных, предлагается оплатить копеечную пошлину. Затем якобы должны прийти деньги на карту. Есть вероятность не найти на счету не только тех самых выплат, но и собственных сбережений.

По заявлению Отделения ПФР по СК, Пенсионный фонд не имеет к данным действиям никакого отношения, пишет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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