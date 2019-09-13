2019-09-13T10:00:20+03:00
Общество

Видео: во Владикавказе невеста на коне станцевала свадебный танец

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях [видео]
Ася АСРЯН
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Видео с необычным свадебным танцем вызвало массу восхищенных отзывов пользователей сети. На одной из свадеб в Северной Осетии невеста решила удивить гостей, исполнив национальный танец «Хонга» на белой лошади.

На видео видно, как в окружении гостей под осетинские мотивы дрессированное животное четко исполняет движение народного танца.

Нашлись и те, кого возмутил факт, что на коне невеста, а не ее муж. Особо критичные отметили, что виновница торжества лучше смотрелась бы на коне в костюме амазонки, нежели в белом национальном платье.

Невеста на коне станцевала свадебный танец во Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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