Видео: во Владикавказе невеста на коне станцевала свадебный танец
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях [видео]
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Видео с необычным свадебным танцем вызвало массу восхищенных отзывов пользователей сети. На одной из свадеб в Северной Осетии невеста решила удивить гостей, исполнив национальный танец «Хонга» на белой лошади.
На видео видно, как в окружении гостей под осетинские мотивы дрессированное животное четко исполняет движение народного танца.
Нашлись и те, кого возмутил факт, что на коне невеста, а не ее муж. Особо критичные отметили, что виновница торжества лучше смотрелась бы на коне в костюме амазонки, нежели в белом национальном платье.
Невеста на коне станцевала свадебный танец во Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU