2019-09-13T10:27:31+03:00
Происшествия

Девушка на Ставрополье оформила кредит на чужой паспорт

Она работала кредитным специалистом в магазине
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье 22-летняя мошенница оформила кредит через ксерокопию чужого паспорта. Она купила дорогой телефон, который продала, а деньги потратила. Сделать это удалось, так как девушка работала кредитным специалистом в магазине электроники.

Все вскрылось, когда владелице паспорта стали звонить из банка и просить погасить долг по кредиту. Сумма ущерба составила 90 тыс рублей.

Девушка в отделении полиции во всем созналась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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