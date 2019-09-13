2019-09-13T11:36:19+03:00
Происшествия

На Ставрополье ищут мужчину с татуировкой в виде иероглифов

Он пропал в Амурской области зимой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Ставропольцев просят помочь в поиске безвестно исчезнувшего Виктора Морозова из Амурской области. Он не возвращался домой с 16 февраля. На вид парню около 25 лет, он невысокого роста, спортивного телосложения, со светло-русыми волосами, голубыми глазами и светлой кожей. На руке у него есть татуировка в виде больших иероглифов. В день пропажи был одет в темно-синие джинсы, черное пальто и черную шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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