На Ставрополье ищут мужчину с татуировкой в виде иероглифов
Он пропал в Амурской области зимой
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Ставропольцев просят помочь в поиске безвестно исчезнувшего Виктора Морозова из Амурской области. Он не возвращался домой с 16 февраля. На вид парню около 25 лет, он невысокого роста, спортивного телосложения, со светло-русыми волосами, голубыми глазами и светлой кожей. На руке у него есть татуировка в виде больших иероглифов. В день пропажи был одет в темно-синие джинсы, черное пальто и черную шапку.
ИСТОЧНИК KP.RU