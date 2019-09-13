Восьмерых преступников, объявленных в федеральный розыск, поймали в Ингушетии
В ходе спецоперации сотрудников МВД под кодовым названием «Розыск» в Ингушетии задержали восьмерых человек, которых объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди этих людей есть такие, которые скрывались от уголовного наказания. Например, 35-летнего уроженца села Али-Юрт Назрановского района искал Магасский суд за незаконный оборот наркотиков. Его отпустили под подписку о невыезде. А вот 30-летнего жителя Сунжи обвиняют в нарушении ПДД и правил того, как надо пользоваться машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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