2019-09-13T14:34:03+03:00
Происшествия

Восьмерых преступников, объявленных в федеральный розыск, поймали в Ингушетии

Многие из них проходят по статьям о сбыте наркотиков
Антон ШАПОВАЛОВ
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В ходе спецоперации сотрудников МВД под кодовым названием «Розыск» в Ингушетии задержали восьмерых человек, которых объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди этих людей есть такие, которые скрывались от уголовного наказания. Например, 35-летнего уроженца села Али-Юрт Назрановского района искал Магасский суд за незаконный оборот наркотиков. Его отпустили под подписку о невыезде. А вот 30-летнего жителя Сунжи обвиняют в нарушении ПДД и правил того, как надо пользоваться машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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