Кадыров показал своего любимого внука

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-13T15:05:13+03:00

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Год назад 13 сентября родился внук у главы Чечни. Поздравления по этому поводу Рамзан Кадыров вместе с трогательным роликом разместил у себя ВКонтакте:

Кадыров показал подросшего внука.

- Сегодня первый день рождения дорогого внука Юсуфа Мацуева. Не стану от вас скрывать, что очень люблю Юсуфа. Для меня бывает настоящим праздником каждый день его приезда в гости. Меня радуют каждое движение, каждый каприз Юсуфа. Но, хвала Аллаху, капризов у Юсуфа почти не бывает. Ну очень серьёзный мальчик! От души поздравляю Юсуфа, желаю здоровья, счастливого детства и достойной жизни! - написал Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU