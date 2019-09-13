На Ставрополье ближайшие 5 лет будут делать умных детей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-13T15:15:51+03:00

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Будущее Ставрополья «приоткрыл» недавно избранный на второй срок губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

Один из ключевых проектов называется «Дети». В его рамках буду созданы не менее 400 точек роста в каждой школе, будет развиваться направление частных школ. Также планируется строительство Кванториумов и ЦМИТов. А кабинеты физики, химии и биологии будут оснащены самым современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU