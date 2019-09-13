Мажор на внедорожнике перекрыл дорогу в КБР

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-13T15:37:32+03:00

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В Нальчике автохам за рулем черного внедорожника "Land Cruser 200" не захотел тратить время на расстояние до разрешающего сменить полосу участка и стал разворачивать громадину прямо посреди дороги через двойную сплошную линию. В час пик из-за мажора в городе образовалась пробка. Возмущению автолюбителей не было предела. Звуки клаксонов и брань в свой адрес водитель благополучно игнорировал и спокойно ждал, когда ему уступят дорогу.

Мажор на внедорожнике игнорирует ПДД и стоит на двойной сплошной.

В соцсетях КБР местные выложили ролик с нарушителем и просят полицейских наказать его. Но тем временем пользователи спорят: автор ролика - молодец или "стукач"?

ИСТОЧНИК KP.RU