Опытнейшая ведьма из Чечни поймалась на тысячной фотографии и земле из кладбища

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-13T18:28:49+03:00

Она работает с того самого года, когда началась охота на колдуне

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В Чечне с 2013 года борются с магами, колдуньями и ворожеями, которые "меняют судьбу людей без их ведома". На этот раз в руки чиновников попала ведьма Секинат Ибрагимова, использовавшая для колдовства. Допрос женщины попал в эфир ЧГТРК "Грозный".

Свою работу Ибрагимова начала в 2013 году - когда борьба только началась. За скромные деньги - всего лишь 500 рублей - ведьма могла приворожить любого человека. Немного дороже стоили операции, связанные с деньгами.

Правда, поводов завышать цену у Ибрагимовой не было. Она использовала стандартный арсенал: всякие замки, ключи, фотографии и бумаги с заклинаниями. На задней стороне снимков всегда были имена и то, что надо сделать с человеком.

Во время допроса с Ибрагимовой не церемонились: кричали, ругали и принуждали отказаться от "бизнеса". По мнению члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, это нормально, если учитывать, что задержанная меняла судьбы людей. Она даже "за" такие розыскные мероприятия, потому что "кто-то должен это делать".

ИСТОЧНИК KP.RU