2019-09-13T20:20:05+03:00
Общество

3-летняя малышка со Ставрополья поразила Максима Галкина феноменальной памятью

Катя знает все столицы мира
Евгения СОКОРЕВА
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В шоу Максима Галкина "Лучше всех!" приняла участие 3-летняя Катя из Ессентуков. Малышка поразила ведущего и зрителей феноменальной памятью. Катя может в момент назвать столицу любого государства!

3-летняя девочка с феноменальной памятью удивила Максима Галкина.

- Катя, ты молодец! - отметил малышку глава Ставрополья Владимир Владимиров. - У тебя замечательные способности, развивай их! Очень тобою горжусь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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