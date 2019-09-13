3-летняя малышка со Ставрополья поразила Максима Галкина феноменальной памятью
Катя знает все столицы мира
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В шоу Максима Галкина "Лучше всех!" приняла участие 3-летняя Катя из Ессентуков. Малышка поразила ведущего и зрителей феноменальной памятью. Катя может в момент назвать столицу любого государства!
3-летняя девочка с феноменальной памятью удивила Максима Галкина.
- Катя, ты молодец! - отметил малышку глава Ставрополья Владимир Владимиров. - У тебя замечательные способности, развивай их! Очень тобою горжусь!
ИСТОЧНИК KP.RU