2019-09-14T19:11:15+03:00
Происшествия

В Моздоке сняли на видео пьяного врача, выписавшего мазь для гипса

Родители ребенка требовали позвать главного врача
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Видео пьяного травматолога в Моздоке облетело соцсети. Ролик сняли родители ребенка, которого привели на прием к дяде-доктору. Врач был настолько не в адекватном состоянии, что еле разговаривал. По словам матери ребенка, врач выписал мазь, которой посоветовал мазать гипс.

На записи возмущенный папа просит позвать главврача, травматолог просто покидает больницу.

Пьный травматолог в Северной Осетии выписал ребенку мазь для гипса.

В Северной Осетии травматолог вел прием пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24