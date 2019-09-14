В Моздоке сняли на видео пьяного врача, выписавшего мазь для гипса
Родители ребенка требовали позвать главного врача
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Видео пьяного травматолога в Моздоке облетело соцсети. Ролик сняли родители ребенка, которого привели на прием к дяде-доктору. Врач был настолько не в адекватном состоянии, что еле разговаривал. По словам матери ребенка, врач выписал мазь, которой посоветовал мазать гипс.
На записи возмущенный папа просит позвать главврача, травматолог просто покидает больницу.
Пьный травматолог в Северной Осетии выписал ребенку мазь для гипса.
В Северной Осетии травматолог вел прием пьяным.
ИСТОЧНИК KP.RU