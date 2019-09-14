В Моздоке сняли на видео пьяного врача, выписавшего мазь для гипса

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-14T19:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео пьяного травматолога в Моздоке облетело соцсети. Ролик сняли родители ребенка, которого привели на прием к дяде-доктору. Врач был настолько не в адекватном состоянии, что еле разговаривал. По словам матери ребенка, врач выписал мазь, которой посоветовал мазать гипс.

На записи возмущенный папа просит позвать главврача, травматолог просто покидает больницу.

Пьный травматолог в Северной Осетии выписал ребенку мазь для гипса.

В Северной Осетии травматолог вел прием пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU