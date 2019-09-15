2019-09-15T11:24:22+03:00
Происшествия

В Северной Осетии уволили врача, который в пьяном виде принимал детей

В соцсетях разлетелся ролик с нетрезвым травматологом, назначающим мазь для гипса [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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- Руководством Министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача! Не смотря на все его заслуги, опыт и знания! - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

Речь о травматологе в Моздоке, с кем видео накануне разлетелось по соцсетям. Детский врач очевидно в нетрезвом виде, еле разговаривая, с абсолютно серьезным видом рекомендовал на приеме родителям маленького пациента намазать гипс мазью. Возмущенный отец и выложил запись в сеть и потребовал главврача разобраться с безобразием.

Пьный травматолог в Северной Осетии выписал ребенку мазь для гипса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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