«Приора» и внедорожник столкнулись в Пятигорске: пострадали 3 человека

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-16T10:09:37+03:00

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15 сентября около полуночи в Пятигорске 3 человека пострадали в ДТП с легковушкой и внедорожником. Водитель на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Ланд Крузер 200», которая двигалась навстречу.

В больницу доставили водителя и 2 пассажиров «Приоры». Всем пострадавшим от 20 до 21 года.

Легковушкой управлял злостный нарушитель ПДД. Идет проверка обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU