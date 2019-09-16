2019-09-16T15:39:11+03:00
Общество

Ставрополь вошел в топ-20 чистых городов

Рейтинг составлялся на основе мнения жителей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В рейтинге самых чистых городов страны оказался Ставрополь. Из 200 городов краевая столица стала на 20 место. Было опрошено 90 тыс человек, которые давали от 1 до 10 баллов утверждению «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». Ставрополь получил 7,3 балла. В прошлом году показатели были ниже.

Самым чистым стал город Губкин Белгородской области.

Чистые города: Ставрополь попал в топ-20 самых ухоженных в стране

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ИСТОЧНИК KP.RU

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