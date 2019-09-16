Глава "Трезвой России" осудил Путина за распитие водки в Дагестане - видео
Уроженец Дагестана и руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев высказался об инциденте с застольем в Дагестане, на котором Владимир Путин выпил рюмку водки, а единственный, кто чокнулся с ним лично, нет.
Хамзаев сразу подчеркнул, что никто не может осуждать его земляка за принципиальность. Он проявил характер и любезность, подняв рюмку, но не став ее пить.
Ситуацию в целом Хамзаев назвал ненормальной. По его мнению, потребление любого алкоголя независимо от повода нельзя воспринимать адекватно.
Дагестанец из "Трезвой России" осуждает Путина за водку.
ИСТОЧНИК KP.RU