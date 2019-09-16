Глава "Трезвой России" осудил Путина за распитие водки в Дагестане - видео

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-16T11:56:17+03:00

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Уроженец Дагестана и руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев высказался об инциденте с застольем в Дагестане, на котором Владимир Путин выпил рюмку водки, а единственный, кто чокнулся с ним лично, нет.

Хамзаев сразу подчеркнул, что никто не может осуждать его земляка за принципиальность. Он проявил характер и любезность, подняв рюмку, но не став ее пить.

Ситуацию в целом Хамзаев назвал ненормальной. По его мнению, потребление любого алкоголя независимо от повода нельзя воспринимать адекватно.

Дагестанец из "Трезвой России" осуждает Путина за водку.

ИСТОЧНИК KP.RU