"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-16T17:10:30+03:00

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В Дагестане объявили в розыск 13-летнюю Патимат Магомедову. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, 11 сентября в Махачкале девочка ушла в школу и не вернулась. При этом заявление об исчезновении написали только 16 числа утром.

- Была одета: чёрный пиджак, белая футболка, синие джинсы.

Всех владеющих какой-либо информацией, просьба звонить по телефону: 8964-050-14-14, - просят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU