На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-16T17:25:37+03:00

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В Новоалександровском округе возбуждено 8 уголовных дел против двух местных жителей. Они обвиняются в краже регистрационных знаков с автомобилей. Местные жители не раз жаловались в полицию на то, что номера с машин исчезли, а на лобовом стекле оставлена записка с номером телефона и требованием 1000 рублей. За эти деньги злоумышленники согласны были вернуть номер.

Похитителей задержали. В отделении мужчины во всем сознались.

Теперь материалы дела направлены в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU