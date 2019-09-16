2019-09-16T17:25:37+03:00
Происшествия

На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп

Уголовное дело передано в суд
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Похитители требовали выкуп за возврат номеровПохитители требовали выкуп за возврат номеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Новоалександровском округе возбуждено 8 уголовных дел против двух местных жителей. Они обвиняются в краже регистрационных знаков с автомобилей. Местные жители не раз жаловались в полицию на то, что номера с машин исчезли, а на лобовом стекле оставлена записка с номером телефона и требованием 1000 рублей. За эти деньги злоумышленники согласны были вернуть номер.

Похитителей задержали. В отделении мужчины во всем сознались.

Теперь материалы дела направлены в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане
"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане
Грозовые дожди придут на Ставрополье во вторник
Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края
На Ставрополье в оросительном канале найден труп мужчины
Самое многочисленное селфи сделают в Ставрополе 21 сентября
«Ахмат-сила»: Чеченский чемпион приготовил подарок на день рождения Кадырову
Чеченский комикс о любви к Разману Кадырову взорвал соцсети
Ставропольцы не поленились выкопать 600 кг картофеля с чужого поля
В Северной Осетии борются с хищениями газа
Ставропольца будут судить за 14 краж из магазинов
На Ставрополье жена пыталась спасти 86-летнего супруга от пожара
У ставропольской байкерши парень украл мотоцикл
Бедный фельдшер на Ставрополье обокрал слепнущую пациентку
В красноярской тюрьме дагестанец подбивал сокамерников на теракт
Ставрополец, поразивший мир танцем на сумасшедшей высоте, стал финалистом шоу «Удивительные люди»
Глава "Трезвой России" осудил Путина за распитие водки в Дагестане - видео
Ставрополь вошел в топ-20 чистых городов
Стало известно, сколько жители Северного Кавказа отдают за коммуналку
Молодой ставрополец изнасиловал 58-летнюю женщину
«Где наше мясо?»: в Дагестане ищут хромого жеребца - видео
Дагестанские спасатели вызволили из плена пса
В Георгиевске мужчина и подросток закопали тело убитого в лесу
Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками на Ставрополье