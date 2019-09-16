На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп
Уголовное дело передано в суд
Похитители требовали выкуп за возврат номеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Новоалександровском округе возбуждено 8 уголовных дел против двух местных жителей. Они обвиняются в краже регистрационных знаков с автомобилей. Местные жители не раз жаловались в полицию на то, что номера с машин исчезли, а на лобовом стекле оставлена записка с номером телефона и требованием 1000 рублей. За эти деньги злоумышленники согласны были вернуть номер.
Похитителей задержали. В отделении мужчины во всем сознались.
Теперь материалы дела направлены в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU