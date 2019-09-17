2019-09-17T13:21:11+03:00
Общество

Императорская резиденция и многоэтажные хоромы: самые роскошные квартиры, продающиеся на Северном Кавказе

Специалисты ЦИАН выяснили, почём в СКФО самое роскошное жильё
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: cian.ruФото: cian.ru
Изменить размер текста:

Три самых дорогих квартиры Северного Кавказа продают в Ессентуках, Пятигорске и в Ставрополе. Группа ЦИАН составила рейтинг, в котором рассказала о верхе роскошества, разместившегося на Баталинской улице. 33 млн рублей просит владелец в Ессентуках за 178 квадратных метров.

В апартаментах в историческом особняке два этажа и четыре комнаты, с улицы обустроен отельный вход. Царский интерьер создан благодаря мебели из Арабских Эмиратов. Дом был построен при правлении Александра III, и использовался как загородная резиденция.

В Пятигорске за скромный 31 млн рублей продается 140 квадратных метров. Столько же просит владелец за свою квартирку в Кисловодске. Только вот тут можно уже команду футболистов заселять — 282 квадратных метра.

Есть кое-что шикарное за каких-то 22 млн рублей и в Ставрополе. Квартира в 300 квадратных метров расположена в Зоотехническом переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на День города и края: Ставрополь зальют дожди
Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы
Прекращены поиски "гламурного" дагестанца, укравшего женскую косметичку
В Ставропольский край прибыл первый зампред Совфеда
Часть Ставрополя останется без воды 18 сентября
С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку
Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде
Аптекари на Ставрополье несколько месяцев не получали зарплату
Еще 13 майских подтопленцев на Ставрополье ждут сертификатов на жилье
Арестованный Рауф Арашуков опубликовал второй пост из СИЗО
Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Лисиц в парке Пятигорска сняли на видео
«Благословенный Кавказ» посетили 8 тысяч человек
Ставрополец напал на вызванного полицейского
Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио
«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова
Двухметровые бюветницы установили в фонтане Железноводска
На Ставрополье больше сотни оленей выпустили на свободу
Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами
Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста
Истерзанная ингушская девочка скучает по родной маме
Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии
Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане
На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп
"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане
Грозовые дожди придут на Ставрополье во вторник
Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края