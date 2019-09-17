Императорская резиденция и многоэтажные хоромы: самые роскошные квартиры, продающиеся на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-17T13:21:11+03:00

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Три самых дорогих квартиры Северного Кавказа продают в Ессентуках, Пятигорске и в Ставрополе. Группа ЦИАН составила рейтинг, в котором рассказала о верхе роскошества, разместившегося на Баталинской улице. 33 млн рублей просит владелец в Ессентуках за 178 квадратных метров.

В апартаментах в историческом особняке два этажа и четыре комнаты, с улицы обустроен отельный вход. Царский интерьер создан благодаря мебели из Арабских Эмиратов. Дом был построен при правлении Александра III, и использовался как загородная резиденция.

В Пятигорске за скромный 31 млн рублей продается 140 квадратных метров. Столько же просит владелец за свою квартирку в Кисловодске. Только вот тут можно уже команду футболистов заселять — 282 квадратных метра.

Есть кое-что шикарное за каких-то 22 млн рублей и в Ставрополе. Квартира в 300 квадратных метров расположена в Зоотехническом переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU