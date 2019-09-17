Еще 13 майских подтопленцев на Ставрополье ждут сертификатов на жилье

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-17T14:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоро в край направят 9 жилищных сертификатов для пострадавших от майского паводка в 2017 году ставропольцев. 9 семей наконец смогут купить новое жилье, взамен разрушенного стихией.

Всего выдано 426 сертификатов на общую сумму 460 млн рублей, 349 семей приобрели новое жилье, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

Ждут заветных документов еще 13 подтопленцев. 4 пакета документов находятся на согласовании в Минфине России, по девяти – вопрос решается на уровне края.

ИСТОЧНИК KP.RU