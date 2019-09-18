Ставрополец угрозами вынудил ребенка присылать ему «обнаженку»
В ответ он присылал ей в соцсетях свои снимки
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В Буденновском районе 23-летний парень обвиняется в растлении 11-летнего ребенка. Житель поселка Терека в апреле прошлого года в соцсетях переписывался с 11-летней девочкой из Медведевского района Республики Марий Эл.
Он сказал, что если она не пришлет ему настоящие фотографии в обнаженном виде, он отредактирует в фотошопе ее фото из профиля и разошлет друзьям. Девочка подчинилась, а парень присылал свои снимки порнографического характера. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU