Адвоката экс-премьера Дагестана задержали в московском суде
Дагира Хасавова - адвоката бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова - задержали в Лефортовском суде. Следователи обвиняют мужчину в том, что тот мешал правосудию и принуждал людей давать показания, передает юрист Нариман Аджиев.
- Хасавову предъявлено обвинение по части 1 статьи 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию") и части 4 статьи 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний"), - сказал Аджиев.
Хасавову грозит до семи лет тюрьмы.
Адвоката задержали во вторник в Лефортовском суде. Как предполагают его коллеги, юриста взяли за комментарий по делу, о котором он говорит публично в социальных сетях. Кроме этого, говорят, что во время процесса на защиту бывших дагестанских чиновников давили морально.
Напомним, клиента Хасавова - бывшего премьера Дагестана - обвиняют в растрате 40 миллионов рублей, которые выделили на реконструкцию здания в Махачкале. Ранее юрист защищал интересы московского сотрудника ФСБ Владислава Новикова, которого осудили за мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU