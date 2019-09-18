Адвоката экс-премьера Дагестана задержали в московском суде

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-18T10:59:52+03:00

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Дагира Хасавова - адвоката бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова - задержали в Лефортовском суде. Следователи обвиняют мужчину в том, что тот мешал правосудию и принуждал людей давать показания, передает юрист Нариман Аджиев.

- Хасавову предъявлено обвинение по части 1 статьи 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию") и части 4 статьи 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний"), - сказал Аджиев.

Хасавову грозит до семи лет тюрьмы.

Адвоката задержали во вторник в Лефортовском суде. Как предполагают его коллеги, юриста взяли за комментарий по делу, о котором он говорит публично в социальных сетях. Кроме этого, говорят, что во время процесса на защиту бывших дагестанских чиновников давили морально.

Напомним, клиента Хасавова - бывшего премьера Дагестана - обвиняют в растрате 40 миллионов рублей, которые выделили на реконструкцию здания в Махачкале. Ранее юрист защищал интересы московского сотрудника ФСБ Владислава Новикова, которого осудили за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU