В Ставрополе вписался в столб водитель «Рено Логан»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-18T11:10:17+03:00

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Около часа ночи в Ставрополе водитель иномарки врезался в столб. 18 сентября на улице Доваторцев не справился с управлением лихач на «Рено Логан», который наехал на бордюрный камень, от чего машину бросило на опору ЛЭП и металлическое ограждение. 21-летний водитель госпитализирован с переломами. Парень не является злостным нарушителем ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU