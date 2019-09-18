В Ставрополе вписался в столб водитель «Рено Логан»
21-летний парень переломал конечности
Фото: УИГБДД по СК
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Около часа ночи в Ставрополе водитель иномарки врезался в столб. 18 сентября на улице Доваторцев не справился с управлением лихач на «Рено Логан», который наехал на бордюрный камень, от чего машину бросило на опору ЛЭП и металлическое ограждение. 21-летний водитель госпитализирован с переломами. Парень не является злостным нарушителем ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU