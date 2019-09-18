Министр из Дагестана, обвиняемый в мошенничестве, сам ушел с должности
На прежнем посту он был с февраля 2018 года
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Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов уволился по собственному желанию. Глава региона Владимир Васильев уже подписал указ и обнародовал его на сайте.
Напомним, в апреле Хасбулатова задержали. Его обвинили в нарушении четвертой части 159 статьи (мошенничество, организованное группой или в особо крупном размере). Как уверяет следствие, он похитил 20 миллионов рублей на госконтрактах.
ИСТОЧНИК KP.RU