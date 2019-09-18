Министр из Дагестана, обвиняемый в мошенничестве, сам ушел с должности

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-18T11:51:03+03:00

На прежнем посту он был с февраля 2018 года

Изменить размер текста: A A

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов уволился по собственному желанию. Глава региона Владимир Васильев уже подписал указ и обнародовал его на сайте.

Напомним, в апреле Хасбулатова задержали. Его обвинили в нарушении четвертой части 159 статьи (мошенничество, организованное группой или в особо крупном размере). Как уверяет следствие, он похитил 20 миллионов рублей на госконтрактах.

ИСТОЧНИК KP.RU